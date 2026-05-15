Denuncian Exhumaciones Ilegales de Nidos de Tortugas en Playas del Sur de Veracruz

En lo que va de la temporada de anidación de tortugas en este 2026, se han detectado al menos seis exhumaciones ilegales de huevos de tortugas en playas de Villa Allende, Barrillas, el ejido Colorado en Coatzacoalcos, incluso algunas congregaciones de Agua Dulce.

Carlos César Palacios, Subdirector Protección Civil de Coatzacoalcos, declaró que para evitar el robo de los huevos de tortugas, las autoridades deben resguardarlos de inmediato en cuanto se notifica la existencia.

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"Tenemos que hacer este tipo de exhumaciones por el cuidado del mismo nido de muchas exhumaciones ilegales que son por el tráfico de de de huevo de tortuga"

Reportaron que han tenido alertas de personas que roban huevos de tortugas para traficarlos en la zona de Las Barrillas, apróximadamente 6 exhumaciones.

"Sé que en en la parte de Villa Allende ha habido exhumaciones ilegales sí, no por parte de las autoridades competentes, pero sí por parte de personas que se dedican, pues al consumo o al tráfico de este tipo de huevos"

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Realizan recorridos para resguardar huevos de tortugas en playas al sur de Veracruz

Se mantienen recorridos de vigilancia para combatir el saqueo y coordinar la limpieza de las playas ante el arribo de sargazo y la detección de residuos de hidrocarburo, afirma el Subdirector PC de Coatzacoalcos.

"La limpieza de nuestras playas, estamos trabajando en el cuidado de la temporada de desove de tortuga y lo que nosotros pretendemos es seguir trabajando en coordinación con profepa con las autoridades competentes"

Hasta el momento se tiene el registro oficial de seis nidos localizados y resguardados que comprenden desde las Escolleras hasta la zona de Las Barrillas. En las últimas 48 horas, 144 huevos de tortuga localizados en la playa de Coatzacoalcos se han puestos a salvo.

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