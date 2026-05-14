Secretaría de Salud de Veracruz Reporta Más de 944 mil Pesos en Medicamento Caducado

El pasado día viernes 6 de febrero del año en curso, la Secretaría de Salud del estado de Veracruz (SSAVER) publicó un acta oficial en la que se confirma que aproximadamente 98.7 kilogramos de medicamentos se encontraban caducados.

La mayoría de estos medicamentos eran en el Hospital Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”. Dicho centro hospitalario se encuentra ubicado en la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana.

Video: Se Caducan Medicamentos en Hospitales de Veracruz Afirma la Secretaría de Salud

Hasta el momento, las autoridades no han informado el detalle de qué tipo de medicamentos se refiere el acta realizada por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.

En el acta solo se detalla que el valor total del medicamento caducado es de 944 mil 310.20 pesos, de los cuales 15 mil 67.94 pesos corresponden a 23.700 kilogramos de medicamentos caducados en el Hospital Regional de Xalapa Luis F. Nachón.

Asimismo, se dio a conocer que 929 mil 242.26 pesos corresponden a 75 kilogramos de medicamentos caducados en el Hospital Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa en la ciudad de Xalapa.

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¿Cuáles son las enfermedades más comunes entre los veracruzanos?

Según médicos, aproximadamente el 50% de la población no atiende su alimentación y consume productos ricos en azúcares, grasas y carbohidratos sin tomar en cuenta que pueden estar padeciendo una enfermedad silenciosa.

La nutrióloga Joselyn Cano indica que el tener una mala alimentación puede tener consecuencias y llegar a enfermedades como colesterol elevado, triglicéridos, incluso hígado graso, y estos padecimientos no llevan síntomas.

Asimismo, recomienda realizarse exámenes preventivos cada seis meses si se tienen antecedentes de algún padecimiento en la familia. Una de las más comunes es la diabetes mellitus, por lo que se recomienda acudir al médico para checar sus niveles.

Video: Estas son las Enfermedades Más Comunes Entre los Veracruzanos

Menciona que los síntomas son alertas que envía nuestro cuerpo para darnos a conocer que algo no funciona correctamente; sin embargo, muchas veces la población se acostumbra a vivir con niveles elevados, corriendo el riesgo de sufrir un infarto.

Muchas personas pueden traer elevados sus niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos y ya no sentir nada; sin embargo, es importante realizarse estudios".

Se aconseja también realizar una actividad física tres veces por semana. La nutrióloga señala que la diferencia entre las personas que se realizan exámenes clínicos y chequeos constantes se nota en una buena salud.

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