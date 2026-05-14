Madre Pide Apoyo para Localizar el Cuerpo de su Hijo en Tecolutla; Ingresó al Mar y Desapareció

En la playa de Monte Gordo en el municipio de Tecolutla, desde el pasado 2 de mayo la familia del joven Ángel de 17 años sigue buscándolo, luego de que desapareciera en el mar cuando llegaron a vacacionar en familia.

Ángel llegó a Veracruz desde el Estado de México, con sus dos hermanos y sus padres; ingresó a la playa y en un descuido, dicen los papás, que se ahogó. Suman ya 12 días de la búsqueda de su cuerpo, sin tener indicios de su paradero.

Video: Incrementa la Proliferación de Medusas en la Laguna de Mandinga en Veracruz

Los padres afirman que las autoridades apoyaron en la búsqueda con lanchas y embarcaciones; sin embargo, ellos piden que se refuerce porque han estado solos buscando a Ángel los últimos 12 días. Así lo narra su madre, Leticia Carmona.

"Después de las 72 horas de su protocolo de búsqueda hemos buscado nosotros con lugareños que se han unido a la búsqueda, pero por parte de las autoridades no nos han dado el apoyo necesario ni de Protección Civil del estado, ni la Marina"

Padres de menor desaparecido piden ayuda para encontrar su cuerpo playa de Monte Gordo, Tecolutla

La madre de Ángel, pide que los ayuden con más infraestructura para poder localizar el cuerpo de su hijo Ángel. Solicitan los apoyen vía aérea, con drones y embarcaciones.

Noticia relacionada: Pescadores Encuentran Cuerpo de Hombre Flotando en Río Coatzacoalcos, al Sur de Veracruz

"Lo único que queremos es encontrar el cuerpo de mi niño porque lo hemos perdido pero aún es más sufrimiento porque no tenemos su cuerpo para darle una despedida y darle cristiana sepultura”

Los padres de Ángel llevan 12 días de búsqueda, piden ayuda de las autoridades para localizar su cuerpo, luego de que desapareciera cuando llegaron de vacaciones desde el Estado de México.

Historias recomendadas: