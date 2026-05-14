Se Descarrilan Dos Locomotoras en Veracruz; Autoridades Investigan Posible Acto de Vandalismo

La noche del miércoles 13 de mayo, ocurrió el descarrilamiento de dos locomotoras de FERROSUR en la zona de Tecamalucan, municipio de Acultzingo, en los límites de Puebla y Veracruz, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia, personal ferroviario y autoridades encargadas de realizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, las locomotoras se encontraban detenidas en el escape ferroviario de Tecamalucan, aparentemente en espera de una tripulación de relevo, cuando de manera repentina comenzaron a desplazarse sin control hasta salirse de las vías.

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Según datos recabados, presuntamente una de las máquinas habría presentado fallas mecánicas. Asimismo, trascendió que al momento del incidente no había personal a bordo, situación que evitó consecuencias mayores. Se investiga la posibilidad de algún tipo de acto de vandalismo, esto debido a los constantes incidentes delictivos que se han registrado en la región de Acultzingo, ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, en la zona limítrofe con el estado vecino de Puebla.

Habitantes de la zona y trabajadores del sector ferroviario señalaron que el accidente pudo derivar en una tragedia si las locomotoras hubieran impactado contra otro tren o alcanzado áreas habitadas. Afortunadamente, el descarrilamiento ocurrió en un tramo despoblado y no se reportan personas lesionadas.

Por ser una zona despoblada, los trabajos para retirar las locomotoras no afectan circulación vehicular, solo las vías del ferrocarril. Hasta el momento la empresa ferroviaria no se ha pronunciado al respecto de este accidente ocurrido en las Altas Montañas de Veracruz.

Otro accidente ferroviario reciente en Veracruz

En córdoba, un tren descarriló en la colonia Santa Isabel, en los límites con la ciudad de Fortín. Este accidente ocurrió el pasado domingo 3 de mayo, en aquel momento al menos cinco vagones volcaron y quedó obstruida la circulación en las vías del ferrocarril.

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Derivado de este accidente no se tuvo reporte de casas dañadas, ni de personas lesionados. Esto fue confirmado por Luis Ojeda Cid, Director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Fortín, en la zona centro del estado de Veracruz.

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