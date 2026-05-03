¿Qué Pasó con el Tren Descarrilado en Veracruz?; Atienden a Habitantes con Crisis Nerviosa

El tren descarriló en la colonia Santa Isabel de la ciudad de Córdoba, en los límites con Fortín. Este domingo 3 de mayo, al menos cinco vagones cargados con cemento y granos volcaron y terminaron obstruyendo la circulación en las vías del ferrocarril.

De estos hechos se descartan casas dañadas y tampoco hubo lesionados. Así lo informó Luis Ojeda Cid, Director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Fortín, en la zona montañosa del estado de Veracruz.

Video: Descarrila Tren Cargado de Granos en Fortín, Veracruz

"Aquí es Colonia Santa Isabel, pertenece a la colonia de Agustín Córdoba, que es una vía federal estamos apoyando y estamos viendo que se trata de un descarrilamiento con volcadura de los furgones, afortunadamente ya en el reconocimiento primario que hicimos no cayó ningún furgón sobre casas si hay unas crisis nerviosas de aquí de los vecinos, que ya se están atendiendo por parte de paramédicos de Protección Civil"

Vecinos resultan con crisis nerviosa por descarrilamiento de tren en Córdoba

Las familias de los alrededores pensaron que había víctimas mortales; sin embargo, esa versión fue descartada por lo que solo se registró crisis nerviosa. Hasta el momento, las causas del descarrilamiento no han sido esclarecidas, así lo narra Luis Ojeda Cid.

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"Pues posiblemente asentamiento de suelo el peso del tren entonces descarriló, la velocidad entonces hay descarrilamiento. Yo vi cinco vagones volcados del otro lado no podemos pasar está totalmente cerrado, ahorita vamos hacer otro reconocimiento por la otra calle, pero el reporte preliminar afortunadamente no tenemos lesionados, cemento y grano"

El descarrilamiento de los cinco vagones cargados con cemento y granos, originaron el cierre a la vialidad en Córdoba, en los límites con Fortín de las Flores, Veracruz.

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LLZH