Hombre es Asesinado en Omealca, Veracruz; Autoridades Investigan el Hecho

La tarde de este viernes primero de mayo, se registró una intensa movilización debido a que se reportó un hecho de violencia en el municipio de Omealca, en el cual se dio a conocer que hubo un saldo de una persona que perdió la vida a manos de sujetos desconocidos.

De acuerdo con lo informado, el ataque armado se registró en la comunidad de Matatenatito, la cual es perteneciente al municipio de Omealca, localizado en la región montañosa del estado de Veracruz, donde habría perdido la vida un hombre.

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La víctima fue identificada como Efraín "B", quien, según lo informado, se desempeñaba en el comisariado ejidal y, de acuerdo con los primeros reportes, los hechos anteriormente descritos se registraron en el patio de su domicilio, lugar hasta donde llegó un grupo de personas armadas en motocicleta.

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No hay reporte de detenidos tras el ataque armado registrado en Omealca, Veracruz

El grupo de sujetos realizó múltiples detonaciones en su contra, por lo que, debido a las heridas, la víctima murió al instante. Tras registrarse el ataque, los presuntos responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que los vecinos de la zona alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia.

Elementos de corporaciones de seguridad, así como personal de auxilio, acudieron al lugar donde se registraron los hechos de violencia para atender la situación, confirmando que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona del ataque fue acordonada por elementos policiacos y, posteriormente, personal de servicios periciales arribó al sitio de los hechos y llevó a cabo las diligencias de campo correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Hasta el momento, no se ha brindado mayor información sobre este suceso registrado en la comunidad de Matatenatito, por lo que se desconoce si hay personas detenidas que estén relacionadas con este caso.

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