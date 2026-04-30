Investigan a Dos Alumnos por Generar Alarma en Secundaria Técnica 96 de Coatzacoalcos

La tarde de este jueves 30 de abril, autoridades de la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) Número 96 de Coatzacoalcos dieron a conocer que actualmente dos alumnos se encuentran bajo proceso de una investigación.

Según lo informado, se trata de dos menores de edad, quienes están siendo señalados como los posibles responsables de generar una situación de alarma y psicosis entre la comunidad estudiantil, padres de familia y personal administrativo de dicha institución.

Video: Bajo Investigación Dos Alumnos de la Técnica 96 por Generar Alarma

Yemna Iliana Lara Méndez, directora de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 96, dio a conocer que recibieron la imagen de uno de sus estudiantes con lo que se presume era un arma de fuego.

Asimismo, la imagen estaba acompañada de un mensaje que decía "No se presenten mañana", lo cual activó los protocolos de actuación de la institución educativa; sin embargo, mencionó que no se pueden hacer señalamientos ni determinaciones de manera autoritaria y mucho menos contra un menor.

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Autoridades escolares hablan de una posible revisión de mochilas como medida preventiva

Por consiguiente, se inició la investigación correspondiente y, derivado de la misma, indicó que dos menores fueron encontrados como responsables. El primero es el de la fotografía, mientras que el segundo es el que realizó la publicación de dicha imagen.

"Hablo de 2 menores responsables, tanto el de la fotografía que aparece en la imagen como el que hizo la publicación. Pues ya están con nosotros."

Añadió que, más que hablar de una sanción o incluso una suspensión, que en muchas ocasiones es lo que se cree que soluciona el problema, solicitan a los padres de familia que acompañen a los menores en la adolescencia, que cuiden el contenido que consumen y que estén enterados de quiénes conforman su círculo de amigos.

"Más que una sanción o una suspensión, que es lo que la mayoría de los papás creen que con eso lo solucionamos, no es así; lo que pedimos aquí, vamos a pedir siempre, es que las familias acompañen a sus hijos en este proceso."

Reiteraron que se trató de un evento aislado en la institución y que ante esto se van a implementar medidas preventivas correspondientes, como la posible revisión de mochilas de los alumnos, siempre que cuenten con la autorización de los padres de familia.

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