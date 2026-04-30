Frente Frío 48 en Veracruz: Activan Alerta Gris por Evento de Norte y Lluvias en Mayo 2026

Este jueves 30 de abril, la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, emitió un boletín donde se informa sobre la activación de una alerta gris en fase de organización, por el paso del frente frío número 48 en el estado.

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Se prevé, que dicho evento se presente el próximo sábado 2 de mayo, con tendencia a estacionarse el domingo 3, sobre el suroeste del Golfo de México. Este sistema originará lluvias moderadas a fuerte con máximos de 70 a 150 mm, sin descartar mayores, específicamente en zonas norte y sur. Mientras que su masa fría, dará lugar a un evento de norte fuerte a violento.

El frente frío 48, aumentará el potencial de lluvias y tormentas, en el estado de Veracruz; además, traerá un evento de norte con rachas fuertes en la costa, descenso de temperatura y oleaje elevado, terminando con la ola de calor que inició desde mediados del mes de abril.

¿De cuánto serán las rachas de viento del evento de norte por el frente frío 48 en Veracruz?

El evento de norte pronosticado para el próximo sábado 2 de mayo, llegará con rachas de viento de 80 a 100 k/h en la costa central, de 70 a 85 k/h en la costas norte y sur, y de 40 a 60 k/h en regiones entre Xalapa-Naolinco-Misantla y el Valle de Perote.

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El oleaje será elevado derivado de las rachas de viento, por lo que se prevé que sean de 2 a 4 metros de altura. Según autoridades, se espera que el inicio de las rachas máximas del evento de norte, ingresen en los siguientes horarios en los puertos que enlistamos a continuación.

Tampico 04-05 horas

Tuxpan 07-08 horas

Veracruz 10-11 horas

Coatzacoalcos 14-15 horas

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