¿Qué Días No Hay Clases en Mayo 2026 en Veracruz? SEP Confirma Fechas de Descanso para Alumnos

Está por iniciar el mes de mayo 2026, por lo que en N+ te compartimos cuántos y cuáles serán los días que no habrá clases en las escuelas de educación básica del estado de Veracruz, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, ya se contemplan varios días sin actividades para los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria de la entidad veracruzana.

Video: Calendario SEP 2026: Confirman Tres Megapuentes para Alumnos de Educación Básica durante Mayo

¿Cuáles son los puentes del mes de mayo 2026 en escuelas de Veracruz?

Según SEP, de manera oficial se tiene autorizados solo 4 dias festivos en el mes de mayo 2026. Te compartimos la lista, así como el motivo por el cual habrá suspensión de actividades en las escuelas del estado de Veracruz.

Viernes 1 de mayo: Día del trabajo

Martes 5 de mayo: Conmemoración de de la Batalla de Puebla

Viernes 15 día: Día del Maestro y la Maestra en México

Viernes 29 de mayo: Consejo técnico escolar sesión ordinaria

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Megapuente en mayo 2026 en Veracruz

Sin embargo, el pasado martes 28 de abril, se emitió un comunicado por medio de la oficialía mayor, donde se confirmaba otra suspensión de labores, la cual no estaba contemplada en el calendario de la SEP del ciclo escolar 2025-2026.

En dicho boletín, se indicaba que por instrucciones de la Secretaria de Educación, se informaba sobre la suspensión de labores para el día jueves 14 de mayo del 2026, para el personal docente y administrativos. Derivado del mismo, las actividades se reanudarán hasta el próximo lunes 18 de mayo.

Sobre este último día añadido, hace que se genere un megapuente en las escuelas de educación básica, sumando con el fin de semana 4 días libres para la comunidad estudiantil de preescolar, primaria y secundaria.

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LLZH