Menor de Cuatro Años Muere Tras ser Atropellado en Veracruz; Conductor Huyó

Se dio a conocer un lamentable accidente donde un menor de 4 años murió al interior del Hospital Regional de Río Blanco luego de ser trasladado a dicha institución médica luego de ser atropellado por un conductor en la comunidad Matlacapa del municipio de Santa Ana Atzacan en la zona centro del Estado de Veracruz.

El reporte de hechos señaló que este accidente tuvo lugar la noche del pasado miércoles 29 de abril, según los datos recabados el conductor presuntamente responsable se dio a la fuga para evadir responsabilidades tras embestir y lesionar al menor.

El menor fallecido fue identificado como Emilio “N”, quien habría salido a la calle de su comunidad, cuando presuntamente un vehículo circulando a exceso de velocidad alcanzó a atropellarlo y dejarlo mal herido, situación por la que fue trasladado de emergencia e ingresado al hospital donde más tarde se reportó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones generadas a ser atropellado.

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Fue la noche del pasado sábado 18 de abril, ocurrió una fuerte movilización por parte de elementos de emergencias y auxilio, esto tras el reporte de un accidente en donde una persona habría resultado lesionada en la ciudad y puerto de Veracruz.

Según el reporte de hechos, se informó acerca de una persona de la tercera edad lesionada tras ser atropellada por un vehículo particular en la colonia El Coyol, perteneciente al municipio porteño.

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Se informó que el presunto responsable se encontraba huyendo tras haber impactado a un camión cuadras atrás cuando circulaba sobre la avenida Prolongación Adolfo Ruiz Cortines y, por el aparente exceso de velocidad, no pudo esquivar al hombre que se encontraba cruzando la calle.

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