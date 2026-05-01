Menor de Edad Muere al Interior de una Cascada del Río Atoyac, en Veracruz

Una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpos de emergencias se registró la tarde de este viernes primero de mayo en las cascadas de Atoyac debido a un accidente en el cual se reportó que una menor de edad se encontraba involucrada.

Según lo informado, la tarde de este viernes se reportó el fallecimiento de una menor de edad, quien, de acuerdo con las primeras versiones brindadas, se encontraba al interior de las cascadas del río Atoyac.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos anteriormente descritos se habrían registrado cuando la menor de edad habría tenido dificultades dentro del agua, sin que pudiera ser auxiliada por las personas del lugar de manera inmediata.

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Se desconoce la identidad del menor que perdió la vida en las cascadas del río Atoyac, Veracruz

Tras realizarse el reporte, elementos de rescate, así como corporaciones de seguridad, se trasladaron al lugar de los hechos para dar inicio a las labores correspondientes; mientras tanto, la zona fue acordonada para facilitar las maniobras y evitar el ingreso de visitantes, mientras se desarrollaron las acciones de búsqueda y rescate correspondientes.

Autoridades locales exhortaron a la población a extremar precauciones al visitar ríos, playas y cascadas, especialmente durante esta temporada de días libres o periodos vacacionales, debido a las condiciones variables del caudal y la peligrosidad de algunas áreas.

Hasta este momento no hay mayor información oficial con relación a estos hechos, por lo que la identidad de la menor de edad que perdió la vida en un presunto accidente ocurrido en las cascadas del río Atoyac la tarde de este viernes primero de mayo de 2026 aún se desconoce.

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