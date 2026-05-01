Ataque Armado Deja un Hombre Muerto y Otro Lesionado en Hidalgotitlán, Veracruz

Durante la noche del jueves 30 de abril, se registró un ataque armado en la comunidad Primero de Mayo, en el municipio de Hidalgotitlán, al sur del estado de Veracruz. Este hecho dejó como saldo un hombre que perdió la vida y otro más resultó lesionado.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, para atender a las personas heridas por proyectil de arma de fuego. El hombre que resultó lesionado fue trasladado a una clínica para su atención médica. Es de mencionar, que por estos hechos de violencia, no hay personas detenidas.

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Asesinan a disparos a comerciante cerca de mercado en Papantla, Veracruz

Se registró una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas y elementos del cuerpo de paramédicos, debido a un hecho de violencia registrado en el municipio de Papantla, localizado en la zona norte del estado de Veracruz. Esto ocurrió el pasado miércoles 29 de abril.

De acuerdo con los hechos, un comerciante fue asesinado a disparos durante la mañana del miércoles en pleno centro de la ciudad de Papantla, a unos metros del mercado municipal Benito Juárez, derivado de lo mismo, un intenso operativo policiaco se originó.

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De acuerdo con testigos, el asesinato del hombre se dio en la calle 16 de septiembre, zona donde hombres armados habrían interceptado a la víctima y, posteriormente, abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

De este hecho violento, no se reportaron personas detenidas como responsables del asesinato. Tampoco fue revelado el móvil del homicidio, ni la identidad de la víctima, misma que fue enviada al Servicio Médico Forense de acuerdo con el protocolo correspondiente.

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