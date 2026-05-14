Hombre de la Tercera Edad Muere Electrocutado en Minatitlán; Pisó Cables de Alta Tensión

Durante la mañana de este jueves 14 de mayo, en Minatitlán al sur de Veracruz, una persona murió electrocutada. Se trató de un hombre que perdió la vida de forma instantánea. Los hechos ocurrieron en la colonia Tacoteno en el callejón segunda de Chamizal y callejón Marino.

De acuerdo con información recabada, quien murió era una persona de la tercera edad, conocido como Don Marcelo quien caminaba por ese lugar sin percatarse que había cables de alta tensión. Los vecinos dieron a conocer que ya se había hecho el reporte a la Comisión federal de electricidad, sin que llegaran a retirarlos.

Video: Hombre Termina Lesionado tras Caer de Escalera al Instalar Cables en Zócalo de Veracruz

Minutos después del fallecimiento, llegaron paramédicos de Protección Civil para constatar que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por elementos de seguridad pública, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo.

Hombre cae de escalera mientras trabajaba y termina con lesiones en Veracruz

La tarde del miércoles 13 de mayo, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias luego de que un hombre cayera y terminara con lesiones en la zona del Centro Histórico, en el zócalo de la ciudad de Veracruz.

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Se trató de un trabajador, quien fue identificado como Francisco "N", de 35 años, quien terminó con una fuerte lesión en el rostro luego de caer de unas escaleras en la zona del zócalo. El sujeto se encontraba instalando cables cuando se dio el accidente.

La escalera en la que se encontraba realizando su trabajo se movió, ocasionando que perdiera estabilidad y cayera de frente al suelo, ocasionando las lesiones. Testigos dieron aviso a los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias 911.

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