Tráiler se Sale de la Carretera y Cae a Barranco en Veracruz; Hay Actos Rapiña de la Carga

Durante las primeras de este miércoles 13 de mayo ocurrió se registra un accidente vehicular en lo que es la carretera federal 140 Xalapa - Perote a la altura de la localidad Normandía esto es en el municipio de Las Vigas de Ramírez, en la zona montañosa central del estado de Veracruz.

Ahí el reporte de hechos indica que un vehículo de carga pesada perdió el control al transitar por el área de curvas, lugar donde ya se han tenido reportes de este tipo de siniestros y es perfectamente ubicada esta zona de curvas porque de forma recurrente han acontecido accidentes de este tipo tanto en transporte de carga, así como vehículos particulares que transitan por esta zona de la entidad.

Video Transporte Termina Destruido al Salir del Camino en Las Vigas de Ramírez, Veracruz | N+

Se informó que el conductor perdió el control de su vehículo en la curva, terminando fuera del camino y prácticamente se fue al voladero ubicado a un costado de esta vía de comunicación, la unidad presentó daños materiales severos.

Importante detallar que a esta hora de la mañana se reporta la presencia de unidades de atención de emergencias y auxilio, así como paramédicos están buscando la manera de poder atender al conductor de este tráiler, según los primeros reportes se informa que el conductor habría quedado prensado al interior de la cabina del tráiler.

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En la zona se reportan actos de rapiña en la carga del tráiler

Hasta el momento no se ha brindado mayor información detallada acerca de la situación de la salud del conductor, lo que se confirmó es que este trailer viajaba cargado con materiales de construcción, la caja del transporte de carga quedó totalmente destruida tras este accidente.

Es importante puntualizar que este punto donde ocurrió este lamentable suceso, se ha caracterizado por personas que acuden a este tipo de accidentes para realizar actos de rapiña. Y este no fue la excepción fue confirmado al equipo de Nmás que esta mañana se están llevando a cabo este tipo de actos, en el lugar de accidente hay presencia de una gran cantidad de pobladores en la zona.

Video Dos Personas Resultan Lesionadas en Accidente Ocurrido en la Carretera Fortín–Huatusco | Nmás

Se exhorta a los conductores a que si este punto carretero es su paso, circule con calma y con mucha paciencia, extremando precauciones debido a la presencia tanto de unidades de emergencia como de personas habitantes de la región que están buscando la forma de pues sacar los materiales que transportaba este tráiler que terminó fuera de la carretera a la altura de la localidad de Normandía eso es justamente en Las Vigas de Ramírez muy cerca de la capital del estado de Veracruz.

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