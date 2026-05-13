Hombre en Presunta Situación de Calle Muere Cerca de Comedor Comunitario en Orizaba, Veracruz

Una intensa movilización se registró por parte de autoridades y cuerpos de emergencias la mañana de este miércoles 13 de mayo en calles de la ciudad de Orizaba debido a que se reportó que una persona del sexo masculino se encontraba inconsciente en la vía pública.

El hecho se registró sobre la avenida Oriente 2, en la esquina con Sur 9, justo a unos metros de donde se localiza un comedor comunitario. Al sitio arribaron corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencias, ocasionando el cierre de las vialidades.

Según la información recabada, la persona se encontraba inconsciente en el lugar, por lo que elementos de la Policía Local y la Policía Vial se trasladaron al sitio tras recibir el reporte. Paramédicos de la Cruz Roja fueron quienes dieron a conocer el deceso del sujeto.

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Al intentar brindarle los primeros auxilios, los paramédicos solo confirmaron que no contaba con signos vitales y, tras confirmarse el deceso de la persona, las autoridades realizaron el acordonamiento de la zona con cinta preventiva para preservar la escena.

Posteriormente, a este sitio arribaron autoridades ministeriales para tomar conocimiento de los hechos ocurridos en la avenida Oriente 2 en esquina con Sur 9, cerca de donde se encuentra un comedor comunitario de la ciudad de Orizaba.

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Hombre muere en parque de la ciudad de Córdoba

Cuerpos de emergencias se movilizaron la tarde de este jueves 7 de mayo tras reportarse la muerte de una persona en vía pública. Según los reportes, la víctima presuntamente habría fallecido a causa de un infarto fulminante.

De acuerdo con la información brindada por los vecinos del lugar, se le veía últimamente deambulando en presunto estado etílico. Los hechos se registraron cuando el hombre se encontraba al respaldo del parque de Solidaridad de la colonia San Pedro de Córdoba.

Al sitio acudieron paramédicos de grupo Samuv, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, descartando que haya sido por golpe de calor, como trascendió en redes sociales. Según testigos, la víctima era vista con un grupo de hombres en situación de calle.

Se dio parte a la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Córdoba para que dieran fe del deceso y trasladar el cuerpo del hombre al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento, el cuerpo continúa en calidad de desconocido.

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