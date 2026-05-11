Localizan Cuerpo sin Vida de un Adulto Mayor en Barranca Matlacobatl de Teocelo, Veracruz

La mañana de este lunes 11 de mayo, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino en la barranca Matlacobatl, perteneciente al municipio de Teocelo, la cual se localiza en la región montañosa central del estado de Veracruz.

Fueron los elementos del Escuadrón Nacional de Rescate quienes lograron asegurar el cuerpo y posteriormente lograron sacarlo de la zona. Los reportes indican que es un hombre de aproximadamente 65 años que se encontraba caminando hacia el barranco.

El cuerpo de la persona encontrada en la barranca fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la ciudad de Xalapa; hasta el momento, la identidad de la persona aún no ha sido confirmada, por lo que continúa en calidad de desconocido.

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Hombre cae de un árbol en Río Blanco y pierde la vida

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia y elementos de Protección Civil (PC) se registró la tarde del pasado viernes ocho de mayo debido a que fue reportado que una persona habría resultado lesionada tras caer de una altura considerable en el municipio de Río Blanco.

Tras sufrir una aparatosa caída de aproximadamente 10 metros de altura, una persona del sexo masculino, la cual, según versiones, fue identificada como Sergio "N", de 64 años, terminó con múltiples lesiones en el cuerpo.

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Los hechos ocurrieron sobre el gasoducto, en la unidad habitacional Paseos de Tenango, en el municipio de Río Blanco. El sujeto presuntamente se encontraba en un árbol al que minutos antes trepó, perdió la estabilidad y, posteriormente, cayó desde lo alto.

Testigos refieren que el hombre perdió el equilibrio al subir al árbol para cortar un fruto y, de manera accidental, cayó al vacío, lo que le ocasionó una lesión en la cabeza tras golpearse con una piedra, terminando con una herida fatal.

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