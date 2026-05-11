Caballo es Arrollado por Taxi en Carretera Veracruz-Xalapa

Se registró un accidente durante las primeras horas de este lunes 11 de mayo, donde un taxista arrolló a un caballo en la carretera Veracruz- Xalapa. El animal quedó sin vida tendido sobre el carril pegado al camellón.

Elementos de la Guardia Nacional, arribaron al punto del accidente para abanderar el área, reduciendo a un carril de circulación, generándose caos vial desde el distribuidor vial del aeropuerto.

En la zona donde se generó el caos vial, fue en la entrada a la base aeronaval de Las Bajadas, en el carril que va hacia la localidad de Tejería. Es de mencionar que el taxi, tuvo que ser remolcado hacia el otro lado del camellón, para que no obstruyera la vialidad. El conductor del vehículo de transporte no resultó con lesiones.

