Catean Bar de Fortín, Veracruz, Donde un Hombre Murió al Salir; Fue Embestido por un Vehículo

Este lunes 11 de mayo hubo una intensa movilización por parte de la Policía Ministerial y Estatal afuera de un bar de la colonia Santa Leticia en Fortín, donde la madrugada del pasado domingo 10 de mayo se registró una riña entre los asistentes, y al salirse a la avenida Los Pinos continuaron los golpes.

Momentos después, una persona fue apuñalada y quedó malherida y, posteriormente, sujetos a bordo de dos vehículos hicieron un atropellamiento masivo, donde dejaron lesionadas a varias personas que se encontraban en el lugar.

La camioneta y el coche que presuntamente se vieron involucrados en estos hechos fueron asegurados durante el transcurso del domingo, pero no se han reportado detenciones. Mientras tanto, la Fiscalía Regional de Justicia no ha emitido información oficial al respecto.

Noticia relacionada: Motociclista Arrolla a Hombre en Situación de Calle en Coatzacoalcos; Ambos Resultaron Heridos

¿Por qué varias personas fueron atropelladas afuera de un bar de Fortín?

Durante la madrugada del pasado domingo 10 de mayo se registró el atropellamiento de varias personas afuera de un conocido bar de Fortín que dejó como saldo una persona sin vida y a dos más heridas, por lo que se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades.

Video: Detienen a Dos Hombres por Presunto Abuso a un Menor en Córdoba

De acuerdo con la información obtenida, una persona a bordo de una camioneta embistió a varias personas que se encontraban en el lugar después de que se registrara una riña entre los asistentes de un conocido bar del municipio de Fortín.

Tras registrarse el atropellamiento, un hombre, conocido como "El Barbas", perdió la vida debido a las múltiples lesiones que el vehículo le ocasionó, quedando malherido en la carpeta asfáltica hasta que finalmente murió, mientras que dos personas más también resultaron heridas.

Historias recomendadas:

LAVR