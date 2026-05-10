Detienen a Docente en San Juan Evangelista por Presuntos Delitos Contra Alumna Menor de Edad
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El docente de una escuela en San Juan Evangelista, al ser de Veracruz, fue detenido por presuntos delitos en contra de una estudiante menor de edad.
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En San Juan Evangelista, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, elementos de la Policía Ministerial con base en el municipio de Acayucan llevaron a cabo la detención del maestro de la escuela primaria José Manuel “N”.
El hoy detenido es señalado por el presunto delito de abuso sexual cometido en contra de menores y pederastia, y quien desde finales del pasado mes de abril se ocultaba en distintos domicilios de la zona sur del estado de Veracruz.
Se dio a conocer que el sujeto imputado es docente de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez de la localidad Zacatal, del municipio de San Juan Evangelista, donde presuntamente habría cometido actos contra una de sus alumnas menor de edad.
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Docente detenido por presunto acoso es investigado por más delitos similares
Dicha situación derivó en una denuncia penal, la cual fue presentada por la familia de la estudiante menor de edad que resultó agraviada, contra el docente de la institución ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia.
Presuntamente, José Manuel “N” también habría amenazado a la estudiante con golpearla si le decía algo de lo ocurrido a algún miembro de su familia. Tras ser detenido, el docente fue presentado ante el juez que lo reclama.
Posteriormente, al concluir la audiencia inicial, el juez determinó como medida cautelar prisión preventiva justificada por el lapso de un año, razón por la que permanecerá internado en el Reclusorio del municipio de Acayucan.
Cabe destacar que al hoy detenido también se le investiga por más hechos similares, los cuales habrían ocurrido dentro de la misma escuela primaria en la que desempeñaba sus labores y donde ocurrió el hecho contra la estudiante menor de edad que presentó la denuncia.
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LAVR