Madres Buscadoras Salen a las Calles de Xalapa Este 10 de Mayo a Marchar por sus Desaparecidos

Este domingo 10 de mayo se conmemora el Día de las Madres; sin embargo, en México hay mamás que ya no suelen festejar en este día como antes. Lo que muchas mamás reciben este día como regalos, abrazos y festejos, hay otras que ya no lo pueden hacer; así lo narra Fabiola Pensado, quien continúa buscando a su hijo Yoshimar Pensado Barrera.

"Lo que hacen hoy las mamás es recibir regalos, abrazos, festejos, y era lo que nosotros hacíamos también".

Indica que desde que los hijos desaparecen, este día pasó de festejo a salir a las calles a gritar que los jóvenes continúan en calidad de desaparecidos, que les hacen falta y que continúa este tipo de situaciones en la entidad. Continúan apelando al corazón de la sociedad y a que no sean indiferentes ante el tema.

"El discurso es "Si no andas en nada malo, nada malo te va a pasar", pero eso no es verdad, eso no es cierto, a todos nos puede pasar".

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Madres buscadoras piden homologar cifras de las desapariciones que ocurren en México

Este 10 de mayo, madres que buscan a sus hijos desaparecidos salieron a las calles de la ciudad de Xalapa para recordar que hoy hay madres que no festejan, hay madres que buscan y luchan por sus hijos. Los colectivos insisten en que los protocolos de búsqueda siguen sin ser los correctos.

Indica que aún existe mucha desinformación, pues no es necesario esperar para que se realice la denuncia de una persona desaparecida, ya que se debe poner la denuncia, comenzar con las investigaciones y a la par con la búsqueda, es decir, debe ser inmediata.

"Sí, sí hay mucha desinformación todavía; yo sigo escuchando esta parte de las 72 horas, que, pues, que tienen que esperar, ¿no? Eso no es verdad, totalmente falso".

Video: Madres Buscadoras Marchan Este 10 de Mayo en Calles de Xalapa, Veracruz

Agregó que continúa siendo un tema pendiente el homologar las cifras para tener un panorama más cercano a la realidad sobre las desapariciones que ocurren en México, pues menciona que los registros no están actualizados, el registro nacional no está bien alimentado y que, además, no todas las desapariciones son denunciadas.

"Las familias estamos seguras completamente de que no son las cifras, digamos, porque son muchos más".

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