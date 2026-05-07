Buscan a Erick Hernández Cruz, Joven Desaparecido en Veracruz; Salió a Trabajar y No Regresó

Erick Hernández Cruz, es un joven de 19 años que fue reportado como desaparecido por sus familiares, desde el pasado domingo 3 de mayo, en Camerino Z. Mendoza, en la zona montañosa del estado de Veracruz.

La Comisión Estatal de Búsqueda del estado de Veracruz, compartió su ficha en donde solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Como referencias, informaron que Erick tiene cabello color castaño oscuro, corto y crespo. También, se informó que mide 1.72 m, y que es de color de piel moreno claro, con ojos café oscuro. Como señas particulares tiene un tatuaje en el pecho.

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Familiares de joven desaparecido bloquean carretera en Nogales

Habitantes del municipio de Nogales, se manifestaron durante el miércoles 6 de mayo, por la desaparición de Erick Hernández Cruz, de 19 años reportado desde la madrugada del pasado domingo 3 de mayo. La protesta inició en el Palacio Municipal, desde donde partieron en marcha hasta la carretera federal 150 Orizaba–Ciudad Mendoza, a la altura del municipio de Nogales, debajo del puente donde cruza la autopista.

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En ese punto, los inconformes bloquearon inicialmente un carril y posteriormente ambos sentidos de la vía, generando afectaciones a la circulación. De acuerdo a familiares, Erick fue visto por última vez al salir de su lugar de trabajo, se comunicaron con él alrededor de las 21:45 horas del sábado; desde entonces, su teléfono permanece apagado.

Una vez que recibieron apoyo de las autoridades municipales para difundir la búsqueda, se retiraron. El bloqueo tardó cerca de dos horas hasta que liberaron la vía de comunicación en espera de tener diálogo con la fiscalía para agilizar la fecha de localización.

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