Choque Múltiple entre Tráileres Paraliza Tráfico en la Autopista Puebla-Orizaba; Esto Se Sabe

La mañana de este 13 de mayo se registró un aparatoso accidente entre al menos tres tráileres sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del municipio de Acatzingo con dirección a Veracruz.

Varias unidades pesadas protagonizan un choque múltiple que paralizó el tráfico en la vialidad, rápidamente se comenzó a formar una fila de autos a la altura del kilómetro 167 debido a que los vehículos bloquearon el paso.

A pesar de la gravedad del incidente, no se vieron afectadas unidades de menor tamaño; Sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer detalles sobre el estado de salud de los operadores que iban a bordo de las unidades siniestradas.

Laboran en retiro de dos tráileres siniestrados en la Puebla-Veracruz.Foto: N+

Atienden accidente entre dos tráileres en la Autopista Puebla-Orizaba

Testigos del accidente dieron aviso al cuerpo de emergencias por lo que rápidamente se movilizó personal de Guardia Nacional de Carreteras junto a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), en coordinación de paramédicos.

Cabe destacar que uno de los tráileres implicados quedó totalmente destrozado de uno de sus lados, quedando a descubierto la mercancía que transportaba, además su parte frontal terminó destruida al igual que su parabrisas por lo que podría ser la unidad con más daños materiales.

Accidente en la Autopista Puebla-Orizaba deja tráfico lento. Foto: N+

Elementos de seguridad pidieron el apoyo de grúas para que ambas unidades fueran retiradas y que la vialidad fuera reabierta con normalidad. Se sabe que durante varias horas laboraron en este accidente.

Vuelca Camión Tipo Pluma en Lomas de Angelópolis III de Puebla

Cierre parcial por accidente en la Autopista Puebla-Orizaba hoy 13 de mayo

Más tarde, se liberó uno de los carriles por lo que Guardia Nacional de Carreteras dio aviso sobre el cierre parcial en la autopista Puebla-Córdoba a la altura del km 165+500.

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Accidente en la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza deja cerrado el paso

Debido a un choque contra muro y volcadura de tractocamión en la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza a la altura del km 216, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) exhortó a los automovilistas a tomar vías alternas debido a un cierre total de circulación.

En la Autopista Puebla-Orizaba con dirección a Acatzingo no hay paso debido a la volcadura de un tráiler, mismo que provocó la reducción de carriles con sentido a Cd. Mendoza.

Volcadura de tractocamión en la Acatzingo-Cd.Mendoza. Foto: N+

Hasta el momento no se sabe detalles sobre el estado de salud del operador, sin embargo, se registran severos daños materiales.

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Con información de N+

MCS