Se Desata Rapiña y Cierre Total en la Autopista Puebla-Orizaba tras Accidente de Tráiler
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Tráfico paralizado por volcadura de tractocamión en la Autopista Puebla-Veracruz en el tramo de Esperanza-Cd.Mendoza a la altura de San José Cuyachapa.
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La mañana de este 8 de mayo se registró un fuerte accidente de un tráiler que remolcaba una jaula ganadera sobre la Autopista Puebla-Orizaba a la altura de San José Cuyachapa perteneciente al municipio de Esperanza; Usuarios reportan cierre total de la circulación y rapiña debido a esta volcadura.
El tráfico se encuentra totalmente paralizado en la autopista 150D con dirección a Puebla por lo que se recomienda reducir su velocidad y de ser posible tomar vías alternas para evitar el congestionamiento.
Se sabe que el operador del tractocamión perdió el control en el tramo de la autopista Esperanza-Cd.Mendoza, lo que provocó su volcadura sobre la cinta asfáltica; Afortunadamente no se reporta otra unidad afectada, sin embargo, rápidamente se formó una fila kilométrica de vehículos debido a que se dificultó el paso en la vialidad.
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Volcadura de tráiler en la Autopista Puebla-Orizaba provoca rapiña de carga ganadera
Cuerpos de emergencia y elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se movilizaron a la zona para atender el accidente, al llegar abanderaron el tractocamión y prohibieron la circulación para otros automovilistas mientras brindaban servicios prehospitalarios al operador y llevaban acabo acciones de mitigación de riesgos.
Previo al arribo de las autoridades, pobladores de la zona aprovecharon este percance para realizar actos de rapiña con la carga ganadera que era transportada, por lo que al llegar los oficiales intentaron detener estas acciones.
Accidente paraliza el tráfico en la Autopista Puebla-Orizaba a la altura de Esperanza
Cabe destacar que hasta el momento no se sabe el número de animales afectados y robados debido a este accidente, además, el estado de salud del conductor del tractocamión se mantiene como reservado, por lo que se espera mayor información en las próximas horas.
El tráfico aumenta en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Esperanza debido a las maniobras del retiro de la unidad siniestrada y la limpieza de la carpeta asfáltica; El calor comienza a ser insoportable para los conductores y la espera aún no termina.
Las autoridades laboran lo más rápido posible para reabrir uno de lo carriles para que estos automovilistas puedan continuar su camino, por lo que exhortan a la sociedad a tener paciencia.
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Con información de N+
MCS