Muere Joven Conductor por Choque de su Auto con una Camioneta en la Autopista en Puebla

Un fatal accidente ocurrió la mañana de este viernes 8 de mayo en la autopista México-Puebla, en inmediaciones del puente de La María; un automóvil color negro y una camioneta gris, chocaron en el tramo de los estadios y la planta armadora Volkswagen.

De acuerdo con primeros reportes la camioneta VW habría impactado a exceso de velocidad el automóvil de la marca KIA, provocando que terminara destrozado y en carriles del sentido opuesto.

Noticia relacionada: Volcadura de Transporte Público Deja a Siete Pasajeros Lesionados en Carretera de Puebla

Un conductor muerto y caos vial provocó un accidente en la autopista México-Puebla

El percance provocó que el único ocupante del vehículo color negro terminara prensado, por lo que rescatistas hicieron las labores de la extracción del cuerpo sin vida.

El hombre que falleció tenía entre 25 a 30 años de edad, luego del fuerte choque que ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Policía Estatal.

La camioneta impactó por alcance el auto tipo sedán. Foto: WhatsApp Jarocho

La lateral de la vialidad fue cerrada en su totalidad, donde fue cubierto el cuerpo de la víctima. Al momento se desconoce si hay personas detenidas por el accidente.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR