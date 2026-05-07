Volcadura de Transporte Público Deja a Siete Pasajeros Lesionados en Carretera de Puebla

La mañana de este 7 de mayo se registró aparatosa volcadura de una unidad de transporte público sobre la carretera Tehuacán–Tlacotepec de Díaz, a la altura de la curva de Pala, en el municipio de Coxcatlán, Puebla.

El accidente de la camioneta colectiva dejó como saldo siete personas lesionadas, por lo que de inmediato se movilizaron cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad para brindar auxilio a los pasajeros.

Accidente de camioneta en Coxcatlán, Puebla, deja siete personas lesionadas

Paramédicos atendieron a los heridos en el lugar, mientras que algunos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica. Autoridades mantuvieron presencia en la zona mientras realizaron labores correspondientes y el retiro de la unidad siniestrada.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente; Sin embargo, no se descarta que las condiciones del camino o el exceso de velocidad hayan sido factores en la volcadura.

Automovilistas tuvieron que reducir su velocidad para evitar algún otro incidente debido al cierre de uno de los carriles de la carretera en Coxcatlán.

Noticia relacionada: Un Tráiler Volcó sobre la Carretera Los Reyes-Zacatepec en Tlaxcala: Hay Cierre Total

Muere calcinado conductor de camioneta tras accidente en la Autopista Siglo XXI

Calcinado murió el conductor de una camioneta de carga luego de volcar sobre la Autopista Siglo XXI, cuando circulaba con dirección del estado de Morelos hacia Puebla.

El percance ocurrió la madrugada de este jueves a la altura del kilómetro 17, el operador viajaba a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad.

Luego de salir del carril, la camioneta se impactó contra el muro de contención, lo que provocó que la cabina se incendiara de manera inmediata. Automovilistas quienes transitaban por la zona alertaron a los números de emergencia al observar la unidad envuelta en llamas.

Muere Conductor de Camioneta Calcinado por Choque e Incendio en Autopista Siglo XXI

Bomberos del municipio de Atlixco acudieron al sitio para sofocar el incendio; Sin embargo, el conductor ya había perdido la vida debido a que no alcanzó a salir de la unidad.

Elementos de Proximidad de Caminos de la Policía Estatal realizaron el abanderamiento de la zona para evitar otro accidente, mientras personal de la Fiscalía General del Estado efectuó las diligencias de levantamiento de cadáver y el traslado al anfiteatro regional.

Debido a las maniobras de atención y retiro de la unidad siniestrada, la vialidad permaneció cerrada por casi tres horas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS