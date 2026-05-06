Se Incendia Tienda de Autoservicio en la Ciudad de Puebla; Esto se Sabe

La tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 se registró un incendio en una tienda de autoservicio denominada “Súper Chedraui” ubicada en la colonia Vista del Valle de la ciudad de Puebla.

Elementos de la Dirección de Protección Civil municipal llegaron hasta el mini súper para controlar el fuego en su interior y realizar labores de mitigación de riesgos para la población.

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Se incendia tienda de autoservicio en la colonia Vista del Valle de Puebla

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este miércoles cuando se reportó un incendio al interior de la tienda “Súper Chedraui” ubicada en la colonia Vista del Valle de Puebla capital.

Tras tomar conocimiento del incidente, bomberos de Protección Civil municipal llegaron al lugar de los hechos para extinguir el fuego y realizar labores de mitigación de riesgos.

Cabe destacar que los uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla no reportaron personas lesionadas por este siniestro en la zona norte de la capital poblana.

Se incendia una recicladora en Coronango, Puebla

El pasado 27 de abril se registró un fuerte incendio en una recicladora en un lote ubicado en la calle Chamizal y Prolongación Morelos, de San Francisco Ocotlán perteneciente al municipio poblano de Coronango.

El Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado atendió el siniestro en un área de desperdicio industrial y plástico, el personal desplegó labores de mitigación y extinción del fuego; Para ello se utilizó agua a presión, a fin de evitar la propagación de las llamas.

Se Desata Incendio a un Costado de una Guardería del IMSS en Puebla

De manera coordinada trabajaron elementos de Protección Civil Estatal, Municipal de Coronango y Cuautlancingo, así como también la Policía Estatal Bomberos, logrando la liquidación del incendio, sin registro de personas lesionadas.

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Con información de N+

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