Se Incendian Desechos Industriales en Planta Recicladora de Puebla y se Genera Columna de Humo
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Una importante columna de humo alertó a habitantes de Coronango y Cuautlancingo en Puebla, derivado de la combustión de desechos industriales.
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Alrededor de las 5 de la mañana de este jueves 16 de abril, se reportó un fuerte incendio en la zona de Misiones de San Francisco que provocó una densa columna de humo en Puebla.
Según primeros reportes, el siniestro sucede en una planta recicladora ubicada sobre la lateral del Periférico Ecológico a la altura de San Francisco Ocotlán, donde desechos industriales comenzaron a consumirse en llamas por causas aún desconocidas.
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Densa columna de humo genera incendio en recicladora de Coronango
La magnitud de las llamas alarmó a habitantes de los municipios de Coronango y Cuautlancingo, así como usuarios del Periférico y la autopista México-Puebla.
En el lugar continúan las labores para sofocar las llamas en una planta recicladora de aproximadamente 40 por 40 metros cuadrados. Acudieron Bomberos de la Policía Estatal, así como Policía Municipal de Cuautlancingo y Coronango.
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Con información de N+
JAPR