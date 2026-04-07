Voraz Incendio Consume una Casa donde Vivían Ocho Familias en Chignahuapan, Puebla

La tarde de este 6 de abril se registró un fuerte incendio que consumió una casa y una camioneta en el municipio de Chignahuapan al norte del estado de Puebla; En este hecho se vieron afectadas al menos ocho familias.

Bomberos y elementos de Protección Civil arribaron a la calle Francisco Javier Mina esquina con Independencia para atender el reporte de inmensas llamas y una enorme columna de humo negro que provenían de esta vivienda.

La familia quien es dueña de la propiedad se encontraba en el estado de Puebla debido a que una familiar se encuentra hospitalizada por lo que era necesario que todos estuvieran con ella para poder hacer guardias para cuidarla. Lamentablemente este lunes una noticia les hizo regresar a casa.

Incendio Devora una Vivienda en Pueblo Mágico de Puebla

Imágenes desde las alturas del incendio de una casa en Chignahuapan, Puebla

Gracias a videos e imágenes del incendio que circulaban en redes sociales, la familia se enteró que su patrimonio se estaba consumiendo en llamas al rededor de las 9:00 de la mañana, por lo que horas después llegaron para ver lo que había sucedido.

De acuerdo al dueño, esta propiedad contaba con diferentes espacios en renta, en donde en el tercer piso vivía una pareja en donde presuntamente se originó el incendio. Aunque el motivo de este siniestro no ha sido confirmado, el propietario señala que estas personas hacían uso frecuente de una resistencia y una parrilla.

La unidad de bomberos no fue suficiente para liquidar el fuego por lo que fue necesario el apoyo de dos pipas de agua para poder sofocar las llamas incontrolables. De manera simultanea, Policía Municipal y Vialidad cerro el paso a la vialidad para prevenir otros incidentes.

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Saldo de daños por el incendio en Chignahuapan, Puebla, rebasa el millón de pesos

El dueño señala que ocho familias se vieron afectadas por este incendio, que desde su punto de vista se hubiera liquidado sin que el segundo y el primer piso se consumieran si el municipio de Chiganahuapan contara con el equipo necesario para atener estos siniestros.

En el lugar se colapsó totalmente el techo y una camioneta que se quedó al interior de la vivienda quedó calcinada al igual que todas las pertenencias de los dueños y los inquilinos; El dueño estima que el saldo total de daños rebasa el millón de pesos.

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Con información de N+

MCS