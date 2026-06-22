¿Qué Pasó Hoy, Domingo 21 de Junio en la Autopista Toluca-Naucalpan?

Un vehículo particular fue impactado por la unidad de transporte de pasajeros, lo que provocó daños severos en el automóvil

Accidente en Autopista Naucalpan-Toluca. Foto: N+Accidente en Autopista Naucalpan-Toluca. Foto: N+

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Accidente mortal en la Toluca-Naucalpan: un vehículo particular fue impactado por un autobús, causando la muerte del conductor. Conoce más sobre este suceso.

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