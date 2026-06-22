¿Qué Pasó Hoy, Domingo 21 de Junio en la Autopista Toluca-Naucalpan?

Un fatal accidente se registró la noche de hoy domingo 21 de junio sobre la autopista Toluca-Naucalpan, a la altura del municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde una persona perdió la vida tras un choque entre un automóvil particular y un autobús de pasajeros.

De acuerdo con reportes de N+, el percance ocurrió en el kilómetro 35+200, con dirección a Toluca, cuando la unidad de transporte de pasajeros impactó al vehículo particular.

Como resultado del impacto, el conductor del vehículo particular murió en el lugar, mientras que cuerpos de emergencia y autoridades acudieron a la zona para realizar las labores correspondientes y atender la emergencia.

Accidente en la Autopista Naucalpan-Toluca. Foto: N+

Se desconoce la identidad de la víctima

Más tarde, personal de los servicios periciales llegó al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima.

También fue necesaria la intervención de una grúa para retirar el automóvil involucrado, el cual quedó completamente destrozado debido a la fuerza de la colisión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las causas exactas que originaron el accidente.