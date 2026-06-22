¿Hay Prórroga para Hacer Registro de Celulares? Esto Pasará con tu Línea el 1 de Julio 2026

Faltan 9 días para que concluya el plazo para vincular las líneas telefónicas a la CURP, Clave Única de Registro a la Población, y los usuarios ya se preguntan si hay prórroga para hacer el Registro de Celulares en México.

La fecha límite para cumplir con esta obligación es el próximo 30 de junio, y en N+ te explicamos qué pasará con tu línea telefónica a partir del 1 de julio de 2026 tanto si no haces el proceso, como si lo completas satisfactoriamente.

Con este registro, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) del Gobierno de México busca eliminar el anonimato y que todas las líneas estén asociadas a una persona, para evitar delitos como la extorsión y el fraude.

Sin embargo, esta obligación ha despertado distintas dudas entre los usuarios. Por lo que en una nota previa te respondimos si te solicitan tus datos biométricos para completar este trámite.

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¿Hay prórroga para hacer el registro de celulares en México?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha informado que el próximo 30 de junio de 2026 es la fecha límite para hacer el registro de tu línea celular ante tu compañía de telefonía. Hasta ahora no se ha comunicado ninguna prórroga para realizar el alta de tu línea.

La vinculación de celular se hace ante tu compañía, y aquí te explicamos paso a paso para completar el proceso. El Gobierno de México ha aclarado que no creará una base única de datos de los usuarios.

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum, advirtió que será este jueves 25 de junio de 2026 cuando Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones presente datos y detalles sobre el avance del alta de líneas celulares.

¿Qué pasará con mi línea a partir del 1 de julio de 2026?

El celular se ha convertido en algo más que una herramienta de comunicación, muchas personas se preguntan si seguirá funcionando WhatsApp y las aplicaciones del banco después del 30 de junio de 2026. En una nota previa te explicamos qué servicios podrías perder de no completar el registro.

La CRT ha aclarado que de no vincular tu línea a tu CURP antes del 1 de julio de 2026 no se perderá el número de inmediato, pero quedará suspendido hasta que completes el registro.

Ten en cuenta que de no cumplir con los tiempos, la línea podría dejar de estar disponible.

Una vez que asocies el número a tu CURP podrás recuperar el servicio con el mismo número, en la misma compañía. Así como todas aquellas funcionalidades que dependen de éste para operar. Y por eso te detallamos cómo saber cuántas líneas están asociadas a tus datos.

SARR