¿Hay Prórroga para Hacer Registro de Celulares? Esto Pasará con tu Línea el 1 de Julio 2026

Quedan 9 días para que cierre el proceso de registro de líneas celulares en México, pero ¿qué pasa si no cumples con el trámite? te decimos

Prórroga Registro Línea Celular 2026¡Que no se te pase! Se acerca el último día para hacer el registro de línea celular en 2026. Foto: Cuartoscuro.

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