Atacan a Balazos la Casa de una Familia y Prenden Fuego a Dos Camionetas en Puebla

Durante la madrugada de este jueves 16 de abril un comando armado rafagueó una casa y después incendió dos vehículos en la calle 42 norte, esquina Ignacio Zaragoza de la Colonia Lomas del 5 de Mayo de la capital de Puebla.

El ataque sucedió alrededor de las 4:00 de la mañana cuando la familia dormía.

Disparan contra vivienda de una familia en Colonia Lomas del 5 de Mayo

Al escuchar las detonaciones de arma de fuego se tiraron al suelo y protegieron a los menores de edad. Después los delincuentes huyeron y dejaron más de 20 casquillos percutidos sobre la vía pública.

Los vecinos salieron a sofocar el fuego que consumía los autos y evitaron que se calcinaran. En estos momentos Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) resguardan la zona en espera del arribo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

No se reportan personas heridas ni víctimas que lamentar.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR