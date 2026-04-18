Se Incendia Vivienda Abandonada en una Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

La madrugada de este sábado 18 de abril de 2026 se registró un incendio al interior de una vivienda aparentemente abandonada en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza de la ciudad de Puebla.

Al lugar de los hechos tuvieron que llegar cuerpos de emergencia municipales quienes sofocaron el fuego para evitar que se propagara hacia predios aledaños, así como mitigar riesgos para la población.

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Se incendia vivienda abandonada en junta auxiliar Ignacio Zaragoza de Puebla

Fue durante las primeras horas de este sábado que fue reportado un incendio al interior de una vivienda en aparente estado de abandono ubicada en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza.

Al lugar del siniestro llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes se encargaron de sofocar el fuego y así evitar que éste se propagara hacia domicilios aledaños.

Por último, los uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital, declararon la zona como sin riesgo para la población. Por este incidente no se reportaron personas lesionadas.

Se incendia una planta recicladora en Coronango, Puebla

La madrugada del pasado 16 de abril, se reportó un fuerte incendio en la zona de Misiones de San Francisco que provocó una densa columna de humo en el municipio de Coronango.

El siniestro sucedió en una planta recicladora ubicada sobre la lateral del Periférico Ecológico a la altura de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, donde desechos industriales comenzaron a consumirse en llamas por causas aún desconocidas.

Se Incendia una Recicladora con Desechos Industriales en Puebla: Así se Observan las Llamas

Horas más tarde Protección Civil Estatal confirmó que fue sofocado el incendio, con apoyo de tres pipas de 10 mil litros. En el lugar ninguna persona resultó lesionada.

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Con información de N+

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