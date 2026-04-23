Incendio Provocado en Taller Hojalatería en Puebla Consumió en Llamas Nueve Vehículos
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En un terreno de Acatlán de Osorio almacenan automóviles viejos que terminaron calcinados tras el siniestro presuntamente provocado.
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La noche del miércoles 22 de abril se registró un incendio intencionado en un terreno donde se almacenan automóviles viejos en el municipio de Acatlán de Osorio, en Puebla.
Se sabe que el sitio opera un taller de hojalatería y pintura y que el siniestro afectó 9 vehículos y pastizal.
Bomberos y Protección Civil sofoca incendio de terreno en Acatlán de Osorio
En las labores de combate participó personal de Protección Civil Municipal y Estatal, así como Policía Municipal y voluntarios.
A pesar de los cuantiosos daños en la propiedad, no se reportaron daños a viviendas ni personas lesionadas. La Coordinación de Protección Civil Estatal atendió el reporte lo antes posible.
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Revienta tanque contenedor de aceite en empresa recicladora de Huejotzingo
La tarde del miércoles 22 de abril se registró movilización de cuerpos de emergencia, tras el reporte de una explosión e incendio dentro de una industria en Huejotzingo, Puebla.
La Coordinación de Protección Civil del estado de Puebla confirmó el incidente, en una empresa dedicada al reciclaje de aceites, donde una válvula de seguridad se activó en un tanque.
Lo anterior provocó la expansión del producto hacia los diques de contención; se realizó el cierre de líneas y se controló la situación sin presencia de fuego.
Se descartó que se tratara de un incendio y precisaron que uno de los tanques que contiene aceite presentó un sobrecalentamiento lo que causó la ebullición del producto fracturando el cilindro.
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Con información de N+
JAPR