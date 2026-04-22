Microbús se Enciende en Llamas en una Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

La noche del pasado martes 21 de abril de 2026 se registró un incendio en un microbús de la Ruta 4 del transporte público que transitaba por calles de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche en la ciudad de Puebla.

Al lugar llegó personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla para realizar labores de verificación y enfriamiento del tanque de carburación.

Noticia relacionada: Choca Tráiler en Llamas contra Camioneta en la Autopista Puebla-Tlaxcala: Una Persona Murió

Se incendia microbús del transporte público en San Baltazar Campeche, Puebla

Fue aproximadamente a las 20:00 horas del martes que un microbús, unidad de la Ruta 4 del transporte público en la capital poblana, se encendió en llamas en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche.

La unidad se encontraba sin pasajeros al momento del siniestro. Se sabe que el vehículo pesado presentaba una falla mecánica previa que podría haber ocasionado el incendio.

Personal de Protección Civil estatal llegó al lugar de los hechos y realizó labores de verificación y enfriamiento del tanque de carburación para mitigar riesgos para la población.

Incendio de tráiler provoca incendio en la autopista Arco Norte

La mañana de este martes un tráiler se incendió en la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México mejor conocida como Arco Norte provocando el cierre total de la circulación y dejando una fila kilométrica de vehículos varados en el tráfico.

Alrededor de las 8:00 de la mañana un trailero sufrió un accidente que provocó que su unidad ardiera en llamas cerca del kilómetro 074+600 en el municipio de Tula de Allende en el estado de Hidalgo.

Un Automóvil Terminó Envuelto en Llamas Rumbo a la Recta a Cholula de Puebla

Este hecho provocó que la vialidad fuera cerrada por lo que el paso para diferentes destinos se vio afectado, entre ellos la Autopista México–Pachuca.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ