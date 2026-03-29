Se Queman Decenas de Vehículos en un Corralón de Cuautlancingo en Puebla
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Casi la mitad de las unidades incendiadas son pérdida total debido al severo daño por las llamas en Cuautlancingo, Puebla.
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Este domingo 29 de marzo se registró un fuerte incendio al interior de un corralón del municipio de Cuautlancingo en Puebla. Las llamas consumieron gran parte de las unidades, por lo que acudieron cuerpos de emergencia para combatir el fuego.
La Coordinación de Protección Civil Estatal, informó que fue atendido el incendio registrado en el corralón Nuevo León, donde se identificó la afectación de 29 vehículos con pérdida total por combustión.
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Decenas de vehículos terminaron en llamas por incendio en corralón Nuevo León de Cuautlancingo
Otras 30 unidades se reportaron con daños parciales. No se reportaron personas lesionadas. El incendio fue controlado y la zona quedó sin riesgo para la población.
Con apoyo de Policía Estatal Bomberos, Protección Civil Municipal de Cuautlancingo y corporaciones de seguridad, se realizaron labores de enfriamiento mediante chorros de agua a presión para evitar la propagación del fuego.
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Con información de N+
JAPR