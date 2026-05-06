Unidad de Carga se Incendia durante Choque Múltiple en Arco Norte de Puebla
N+
Varias unidades de carga protagonizaron un choque múltiple terminando incendiada una de ellas sobre el Arco Norte con dirección a Puebla.
COMPARTE:
La tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 se registró un choque múltiple entre varias unidades de carga sobre la autopista Arco Norte con dirección al municipio poblano de San Martín Texmelucan.
Tras el impacto, a la altura del kilómetro 117, uno de los tractocamiones involucrados se comenzó a incendiar, por lo que se cerró el paso en ambos sentidos del tramo carretero.
Noticia relacionada: Motociclista Termina Lesionado tras Chocar contra un Vehículo en la Ciudad de Puebla
Se registra choque múltiple e incendio sobre autopista Arco Norte de Puebla
Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este miércoles que varias unidades de carga chocaron entre sí sobre la autopista Arco Norte con dirección a San Martín Texmelucan.
La carambola ocurrió a la altura del kilómetro 117, donde se logró apreciar que por lo menos uno de los tractocamiones involucrados se comenzó a incendiar, por lo que el paso fue cerrado en ambos sentidos.
Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han revelado la cantidad de personas lesionadas o si se reportaron víctimas mortales por este accidente en dicha vialidad.
Vuelca una Camioneta tras Chocar contra un Tráiler en Carretera San Hipólito-Jalapa de Puebla
La tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 se registró un aparatoso accidente entre una camioneta y un tráiler sobre la carretera San Hipólito-Jalapa cerca del kilómetro 21 en el estado de Puebla.
Al lugar del siniestro llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes hicieron un cierre parcial de circulación en lo que se realizaba el retiro de las unidades afectadas.
Cabe destacar que las autoridades no reportaron cuántas personas resultaron lesionadas o si hubo víctimas mortales por el incidente ocurrido en dicho tramo carretero.
Historias recomendadas:
- Golpean a Dos Sujetos que Trataron de Huir de un Accidente que Provocaron en Puebla
- Conductor Sufre Accidente tras Intentar Esquivar a un Motociclista en Puebla
- Tráfico Paralizado por Volcadura de Pipa en la Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza en Puebla
Con información de N+
GMAZ