Unidad de Carga se Incendia durante Choque Múltiple en Arco Norte de Puebla

La tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 se registró un choque múltiple entre varias unidades de carga sobre la autopista Arco Norte con dirección al municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Tras el impacto, a la altura del kilómetro 117, uno de los tractocamiones involucrados se comenzó a incendiar, por lo que se cerró el paso en ambos sentidos del tramo carretero.

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Se registra choque múltiple e incendio sobre autopista Arco Norte de Puebla

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este miércoles que varias unidades de carga chocaron entre sí sobre la autopista Arco Norte con dirección a San Martín Texmelucan.

La carambola ocurrió a la altura del kilómetro 117, donde se logró apreciar que por lo menos uno de los tractocamiones involucrados se comenzó a incendiar, por lo que el paso fue cerrado en ambos sentidos.

Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han revelado la cantidad de personas lesionadas o si se reportaron víctimas mortales por este accidente en dicha vialidad.

¿Qué Pasó en Arco Norte Hoy? Varias Unidades de Carga se Incendiaron

Vuelca una Camioneta tras Chocar contra un Tráiler en Carretera San Hipólito-Jalapa de Puebla

La tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 se registró un aparatoso accidente entre una camioneta y un tráiler sobre la carretera San Hipólito-Jalapa cerca del kilómetro 21 en el estado de Puebla.

Al lugar del siniestro llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes hicieron un cierre parcial de circulación en lo que se realizaba el retiro de las unidades afectadas.

Cabe destacar que las autoridades no reportaron cuántas personas resultaron lesionadas o si hubo víctimas mortales por el incidente ocurrido en dicho tramo carretero.

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Con información de N+

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