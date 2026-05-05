Tráfico Paralizado por Volcadura de Pipa en la Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza en Puebla

La mañana de este 4 de mayo se registró un choque por alcance que dejó el segundo remolque de un tráiler tipo pipa volcado sobre la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza a la altura del km 232 bajando de las Cumbres de Maltrata en el tramo de Esperanza-Orizaba.

Debido a este accidente, Caminos y Puentes Federales dieron a conocer el cierre total de la circulación por lo que se rápidamente se formó una fila kilométrica de vehículos con dirección a Ciudad Mendoza, la cual ya acumula más de dos horas.

A pesar de que elementos de emergencias se encuentra laborando en la atención del accidente, no se sabe el tiempo estimado de apertura de la autopista por lo que se exhorta a la ciudadania a tomar sus precauciones.

Se sabe que en la autopista se encuentra material de construcción regado por lo que también se habría involucrado un tráiler que transportaba estos objetos.

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Se recomienda tomar vías alternas como carreteras federales para evitar este congestionamiento vial y salir con tiempo de anticipación ante posibles retrasos.

Captan Momento Exacto de Accidente entre Camioneta de Lujo y Automóvil en Puebla

Accidente de tráiler en la autopista Amozoc -Perote provoca cierre parcial

Esta mañana se registró un fuerte accidente en la autopista Amozoc -Perote a la altura del kilómetro 85 en el que un tractocamión termino volcado sobre la carpeta asfáltica.

La vialidad fue cerrada parcialmente mientras que elementos de Protección Civil de Tepeyahualco y paramédicos arribaron para atender al conductor lesionado, quien tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Regional de Perote, hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Debido al cierre parcial en la autopista Amozoc -Perote se presentó tráfico lento por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad mientras que se retiraba la unidad pesada.

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Con información de N+

MCS