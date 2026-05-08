Vuelca Tractocamión de Plataforma Cargado con Material en Autopista Cuacnopalan Oaxaca

Durante la madrugada de este viernes 8 de mayo un tractocamión de plataforma volcó sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca; el material en láminas que transportaba terminó destruido y regado sobre los carriles, por lo que se reporta bloqueo total a la circulación.

De acuerdo con el reporte de Guardia Nacional división carreteras (GN) el accidente ocurrió durante las primeras horas del día a la altura del del kilómetro 52+200, en dirección a Oaxaca.

No hay paso a la circulación durante las labores de limpieza. Foto: Grupos de emergencias

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Cierre total en autopista Cuacnopalan-Oaxaca por accidente de tráiler

En el punto está cerrado el paso de vehículos mientras cuerpos de emergencia realizan labores de atención y retiro de la unidad. Hasta el momento solo se reportan daños materiales sin víctimas que lamentar.

Se recomienda tomar vías alternas y atender las indicaciones viales de los elementos de la Guardia Nacional, quienes abanderan el accidente mientras se realiza el retiro de las láminas regadas.

Cierre parcial en la autopista Puebla-Orizaba por accidente de tráiler hoy 8 de mayo

Volcado terminó un tractocamión que remolcaba una jaula ganadera sobre la autopista Orizaba-Puebla, a la altura del municipio de Esperanza, provocando el cierre parcial de la circulación y caos vehicular en dirección a la capital poblana.

La unidad volcó sobre su costado en el kilómetro 223. Foto: Grupos de emergencias

El accidente ocurrió la mañana de este viernes en el kilómetro 223, en la zona de San José Cuyachapa, cuando el conductor de la pesada unidad presuntamente perdió el control y terminó volcando sobre la carpeta asfáltica.

En la zona se reportaron actos de rapiña, luego de que personas se acercaran a la unidad accidentada para intentar llevarse parte de la carga.

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Con información de N+

JAPR