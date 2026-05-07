Detienen a Colombiano por Presunto Fraude "Gota a Gota" en San Pedro Cholula, Puebla

El pasado miércoles 6 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de Antony “N”, sujeto de origen colombiano, presuntamente relacionado con el fraude mediante préstamos “gota a gota”.

La detención fue realizada en la demarcación poblana de San Pedro Cholula, donde policías municipales y elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) lo interceptaron mientras iba a bordo de su motocicleta.

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Detienen a colombiano relacionado con préstamo "gota a gota" en San Pedro Cholula, Puebla

Policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana, presuntamente relacionado con préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Durante el Operativo Centinela, implementado en diversas zonas del municipio, elementos de la SSC Cholula, en coordinación con el INM, ubicaron a un masculino a bordo de una motocicleta, quien mostró una actitud inusual ante la presencia policial.

Al aplicar los protocolos correspondientes, el sujeto manifestó dedicarse a actividades de préstamo bajo la modalidad “gota a gota”, refiriendo contar con aproximadamente 35 clientes. Asimismo, al solicitarle la documentación correspondiente, no pudo acreditar su legal estancia en el país.

Por lo anterior, Antony “N” fue puesto a disposición del INM, a fin de iniciar el procedimiento administrativo migratorio correspondiente. En tanto, la motocicleta fue asegurada y quedó a resguardo de la SSC Cholula para los trámites conducentes.

Detienen a Zaira “N” Exreina de Belleza en Zacatlán, Puebla, por fraude

El pasado 31 de marzo, Zaira “N”, exreina de la Feria de la Manzana en Zacatlán, fue detenida por su presunta participación en un presunto fraude millonario.

La captura se realizó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por parte de agentes ministeriales, sobre la Carretera Interserrana, en la colonia Atlética.

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El caso estaría relacionado con un posible fraude de alto impacto económico, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado el monto ni los mecanismos utilizados.

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Con información de N+

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