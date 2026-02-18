Advierten por Nuevos Fraudes Vía Mensaje de Texto sobre Fotomultas Falsas en Puebla

Los ciberdelincuentes siempre están buscando formas nuevas para poder engañar a la ciudadanía para que depositen dinero a través de fraudes, y las multas de tránsito no son la excepción.

Es por eso que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado de Puebla alerta a los conductores sobre un nuevo tipo de fraude en el que te cobran fotomultas que no existen en el sistema.

Noticia relacionada: Advierten por Fraude mediante "Depósitos Fantasma" en Puebla

Alertan por mensajes de texto cobrando fotomultas falsas en Puebla

La SMT Puebla informó sobre la detección de mensajes de texto que notifican supuestas "multas por cámara" o fotoinfracciones, con el objetivo de engañar y cometer fraudes.

Según la dependencia, estos SMS buscan generar alarma entre la población para inducir a ingresar a enlaces externos y proporcionar información personal o bancaria.

De acuerdo con los reportes recibidos, la Secretaría identificó el número telefónico +52 313 198 0303 como origen de estos envíos fraudulentos. En los mensajes se advierte sobre multas inexistentes y se incluye un enlace con dominio sospechoso (ink./mx), lo que representa un riesgo para la seguridad digital de las y los usuarios.

El texto detectado señala: “Multa por cámara: su vehículo sobrepasó el límite de velocidad. Realice el trámite correspondiente aquí”, y redirige a un sitio web no oficial.

Fotoinfracciones de Puebla solo pueden ser consultadas en el sitio oficial

La SMT Puebla reiteró que el único medio oficial para consultar y dar seguimiento a fotoinfracciones es el portal institucional: https://fotoinfraccion.puebla.gob.mx/.

Alerta por Fraude en Mensajes de Texto por Multas de Tránsito Falsas en Puebla

Ante esta situación, el Gobierno del Estado de Puebla exhortó a la población a no abrir enlaces no oficiales, no compartir información personal y reportar el número como intento de fraude.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ