Comando Armado Asesina a Balazos a un Hombre un Rancho de Calpulalpan, Tlaxcala

Un grupo de al menos seis hombres encapuchados ejecutaron un ataque armado en el Rancho La Ocotera ubicado cerca de la comunidad La Soledad en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, dejandocomo saldo a un hombre muerto.

Este miércoles 6 de mayo las autoridades fueron alertadas, a través de una llamada al 9-1-1, sobre un atentado; De acuerdo al reporte, un hombre había sido agredido fisicamente por el comando armado y posteriormente lo atacaron a balazos.

De inmediato el cuerpo de emergencias se movilizó al Rancho La Ocotera y paramédicos revisaron a la persona afectada, sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Policías Municipales, Estatales, Sedena y la Marina acordonaron la zona en donde se encontraba una camioneta con impactos de bala y el cadáver del masculino en espera de agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala.

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Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) procedieron a realizar el levantamiento del cuerpo y recolección de indicios para proceder con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se han dado a conocer la identidad de la víctima, no obstante, se sabe que tenía entre 35 y 45 años de edad.

De manera extra oficial se dio a conocer que el hombre asesinado estaba acompañado de dos adultos mayores, quienes resultaron ilesos ante este ataque, mismos que dieron aviso al Servicio de Emergencias de lo sucedido.

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Por su parte, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este homicidio calificado ocurrido en Calpulalpan, quienes deberán ser castigados conforme lo dicta la ley.

Cabe destacar que la camioneta y al menos seis casquillos también fueron asegurados como parte de las diligencias correspondientes para adjuntarlos como evidencia en las investigaciones.

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Con información de N+

MCS