Delincuentes Disparan contra Policías tras Asalto durante Falsa Venta de Auto en Puebla

Un falsa venta de un automóvil a través de redes sociales culminó en un enfrentamiento a disparos entre policías y presuntos delincuentes en el municipio poblano de San Martín Texmelucan, dejando como saldo dos hombres detenidos.

Los dos masculinos habían pactado una cita bajo engaños para realizar una supuesta venta de un vehículo en dicha demarcación, sin embargo, aprovecharon que la persona llevaba el dinero en efectivo para poder robárselo y huir del lugar.

De acuerdo a las autoridades, los delincuentes fueron señalados de presuntamente despojar de 50 mil pesos a un ciudadano por lo que se dio inicio un operativo de seguridad.

Elementos municipales y personal de la Secretaría de Marina ubicaron a los presuntos responsables y se desencadenó una persecución en donde uno de los sujetos inició la agresión con arma de fuego realizando detonaciones contra los oficiales.

Enfrentamiento entre policías y ladrones deja a dos detenidos en San Martín Texmelucan

Los uniformados repelieron la agresión ante verse amenazados hasta que finalmente los dos hombres lograron ser detenidos en Santa María Moyotzingo. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Texmelucan dio a conocer que los implicados identificados como Iván y Jorge Uriel "N" ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que sean investigados y castigados conforme lo dicta la ley.

En tanto a la víctima, deberá realizar la denuncia formal para que proceda la carpeta de investigación, hasta el momento se desconoce si pudo recuperar su dinero en efectivo.

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Detienen a dos presuntos responsables de balacera en Mercado Morelos de Puebla

La tarde de este 6 de mayo confirmaron la detención de dos hombres quienes fueron señalados de iniciar un ataque armado en el Mercado Morelos en la ciudad de Puebla, mismo que dejó como saldo a tres personas lesionadas, entre ellas un menor de 10 años.

Se sabe que los motociclistas arribaron a la colonia 10 de mayo y en cuestión de segundos comenzaron a disparar en inmediaciones del mercado, lamentablemente una de las balas alcanzó al niño provocándole una herida en la cabeza dejándolo en estado delicado.

Un Niño de 10 Años Resultó Herido durante Balacera en Mercado Morelos de Puebla

El cuerpo de emergencias se movilizó para atender a los lesionados, mientras que elementos de seguridad ubicaron a los presuntos responsables y lograron su detención en la colonia Maravillas.

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Con información de N+

MCS