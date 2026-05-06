Vecinos Retienen a Presunto Asaltante de Transporte Público en Centro Histórico de Puebla

Este miércoles 6 de mayo de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Jesús Antonio “N”, presunto asaltante de transporte público en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

El hoy detenido fue retenido por vecinos después de herir con un objeto punzocortante a su víctima para quitarle sus pertenencias en inmediaciones del Bulevar 5 de Mayo y la calle 11 Oriente.

Noticia relacionada: Asaltan a Pasajeros de Transporte Público en la México-Puebla; Hay un Lesionado

Jesús Antonio “N” hirió a un hombre para asaltarlo en bulevar 5 de Mayo de Puebla

De acuerdo con las indagatorias, el 24 de julio de 2017, el hoy imputado, en compañía de otra persona, presuntamente intentó despojar de sus pertenencias a un hombre que se disponía a abordar una unidad del transporte público, en inmediaciones del Bulevar 5 de Mayo y la 11 Oriente.

Al oponer resistencia, la víctima resultó lesionada en el abdomen con un objeto punzocortante, por lo que personas que se encontraban en el lugar intervinieron y lograron retener al probable responsable, solicitando apoyo a través del número de emergencias.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal realizaron su traslado y puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación correspondiente.

Aprehenden a Jesús Antonio “N” por robo a transporte público en Centro Histórico de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Antonio de Jesús “N”, de 35 años, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado en el municipio de Puebla.

Con base en los datos de prueba, durante audiencia inicial el imputado fue vinculado a proceso y se le impuso como medida cautelar firma periódica; sin embargo, al incumplir con dicha disposición, fue declarado sustraído de la acción penal.

Frustran Asalto en Unidad del Transporte Público de Puebla; Hay un Detenido

Derivado de lo anterior, se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por agentes investigadores, quedando a disposición de la autoridad judicial.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ