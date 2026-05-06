Pobladores Intentan Machetear a Alcalde de Hueyapan durante Gira de Trabajo en Puebla

El alcalde de Hueyapan, Alfonso Lino Pozos, denunció en sus redes sociales haber sido víctima de agresiones por parte de pobladores de la comunidad de Maloapan durante una gira de trabajo en Puebla, situación que también puso en riesgo a sus acompañantes tras ser amenazados de muerte.

De acuerdo a su testimonio y a videos que circulan en internet, los habitantes de esta población lo persiguieron a él y a su equipo de trabajo con machetes en mano luego de un evento donde entregaría obras públicas.

Noticia relacionada: Sobrevive a Ataque Armado el Presidente Auxiliar de San Mateo Ayecac en Tepetitla, Tlaxcala

Amenazan con asesinar a alcalde de Hueyapan, Alfonso Lino Pozos en Maloapan, Puebla

La situación escaló de reclamos a amenazas de linchamiento, los pobladores de Maloapan cada vez se notaban más enfurecidos ante un supuesto conflicto de territorio por lo que el edil y las personas que lo acompañaban tuvieron que retirarse rápidamente antes de que las agresiones escalaran. El momento exacto fue captado en video.

VIDEO: Pobladores Persiguen con Machetes a Alcalde en Puebla por Conflicto Territorial

Luego de ponerse a salvo, el alcalde de Hueyapan, Alfonso Lino Pozos, emitió un comunicado para solicitar ayuda del Gobierno Estatal y Federal en donde mostró su inconformidad ante el actuar de los pobladores.

El edil dio a conocer que hubo un intento de homicidio luego de un problema que se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo atrás; Una maestra también dijo haber ser testigo de los hechos en donde vivió momentos de terror luego de la asamblea en donde fue agredida verbalmente y posteriormente fueron perseguidos con palos y palmas con fuego.

¿Por qué atacaron al alcalde de Hueyapan en Maloapan, Puebla?

De acuerdo a las primeras versiones, este conflicto se habría generado ante una disputa de territorio que se tiene con el municipio de Atempan lo que ha generado la polarización social.

El edil pide a las autoridades para que intervengan ante esta problemática que puso en riesgo su vida y la de ciudadanos quienes lo estaban apoyando, entre ellos, su esposa. Además, la población de Hueyapan hizo un llamado a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum luego de este golpe a su tranquilidad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS