Sujeto Asesina a un Hombre a Machetazos durante una Riña Familiar en Zacatlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla hizo justicia por el asesinato de una persona ocurrido tras una riña familiar que terminó a machetazos en la localidad de Jicolapa perteneciente al municipio de Zacatlán en Puebla.

Los hechos sucedieron el 1 de agosto de 2021 aproximadamente a las 17:00 horas, sobre la calle Los Pinos, luego de que un discusión escalara a agresiones físicas. De acuerdo a la investigaciones José Eutiquio "N" junto a un acompañante interceptaron al grupo de personas y los comenzaron a atacar con machetes.

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Atacan con machetes a un grupo de personas en Zacatlán, uno de ellos murió

Uno de los hombres fue atacado en diversas ocasiones, recibiendo los machetazos principalmente en la cabeza y el cuerpo por lo que cayó al suelo, sin embargo, el agresor no se detuvo. Además, las otras seis personas que lo acompañaban también fueron agredidas con objetos punzocortantes al intentar que se detuviera.

Debido a las lesiones, la víctima presentó un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en su fallecimiento en el Hospital General de Zacatlán, por lo que las autoridades correspondientes dieron inicio con las indagatorias ante este homicidio.

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Sentencian a José Eutiquio "N" por homicidio ocurrido en Jicolapa, Zacatlán

José Eutiquio "N" logró ser detenido y vinculado a proceso, pero luego de casi cinco años, recibió su sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado y lesiones calificadas, tras acreditarse su participación en los hechos ocurridos en Jicolapa, Zacatlán.

Este 4 de mayo las autoridades dieron a conocer que derivado del cúmulo probatorio presentado por el agente del Ministerio Público, la autoridad judicial determinó la responsabilidad penal del acusado, imponiéndole una pena de 27 años 6 meses de prisión, además del pago de la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reafirmó su compromiso de investigar y sancionar los delitos que atentan contra la vida, garantizando el acceso a la justicia mediante procesos sólidos y apegados a derecho.

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Con información de N+

MCS