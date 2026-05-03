Localizan el Cuerpo Sin Vida de Adulto Mayor cerca de las Vías del Tren en Puebla

La tarde del domingo 3 de mayo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el municipio de Cuautlancingo. El hallazgo ocurrió entre las calles Progreso y Remedios, en inmediaciones de las vías del tren, donde vecinos reportaron a una persona inmóvil.

La víctima, de aproximadamente 70 años de edad, habría fallecido por una congestión alcohólica, de acuerdo con los primeros reportes. Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y acordonaron la zona para facilitar las diligencias correspondientes.

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Hombre localizado muerto tenía problemas de alcoholismo en Cuautlancingo

Paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron el deceso y señalaron que el hombre no presentaba signos de violencia. De manera extraoficial, se indicó que la persona padecía problemas de alcoholismo, por lo que era frecuente que no regresara a su domicilio en condiciones óptimas.

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Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo y traslado al anfiteatro para los procedimientos de ley.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR