Atacan con Más de 20 Balazos a un Hombre en San Pablo Xochimehuacan, Puebla

La madrugada del sábado 2 de mayo una persona fue asesinada a balazos sobre el Camino a San Pablo y del Conde en San Pablo Xochimehuacan, Puebla.

Vecinos quienes se mostraron herméticos, comentaron con discreción que durante la noche escucharon disparos y gritos como si fueran persiguiendo a una persona.

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Identifican a hombre que fue asesinado en San Pablo Xochimehuacán

Personal de la unidad de investigación de la Fiscalía del Estado de Puebla (FGE) acudió al lugar, en el que hallaron al menos 20 casquillos percutidos.

La víctima fue identificada como José Elías Vázquez Montiel, de 29 años de edad. Elementos de la Policía Municipal acordonaron las vialidades en tanto concluyeron las diligencias de ley.

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Disparan contra hombre de la tercera edad en Santo Tomás Chautla

La mañana del sábado 2 de mayo se registró un ataque armado dejando como saldo un hombre de la tercera edad muerto en Santo Tomás Chautla, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

La víctima falleció por impactos de bala dentro de su vehículo. Foto: N+

El hoy occiso conducía una camioneta color azul al momento del atentado en su contra, misma que terminó chocando contra una vivienda tras las detonaciones de arma de fuego.

La víctima mortal fue identificada como Jesús Zenteno Rodríguez, de 69 años de edad, quien fue interceptado entre las Calles Constitución y Benito Juárez, y fue ultimado a balazos.

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Con información de Ana Celia Lara

JAPR