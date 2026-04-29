Investigan a Policías que Arrastraron a un Perro Sin Vida con una Patrulla en Puebla

Un video que se ha hecho viral en redes sociales muestra el momento en el que la patrulla municipal M-093 lleva a un canino amarrado de una pata y lo arrastra sobre el pavimento de la calle reforma, del municipio de San Felipe Xochiltepec.

El hecho provocó furia entre vecinos, quienes señalaron que otros canes perseguían la unidad mientras continuaba la marcha. Ante la ola de críticas, el Ayuntamiento de Xochiltepec emitió un comunicado en el que aclara que la mascota estaba muerta y en avanzado estado de descomposición.

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Indignación en por presunto maltrato animal en San Felipe Xochiltepec, Puebla

Los oficiales habían atendido el reporte por supuestos olores fétidos y riesgo sanitario. En el documento aseguran que el cuerpo cayó de la batea tras pasar un tope y que los agentes lo recogieron en cuanto se percataron del incidente.

Por tanto, el gobierno municipal ofreció una disculpa pública, afirmando que no hubo intención de denigrar el cuerpo del animal.

Policías Amarraron y Arrastraron un Perro en San Felipe Xochiltepec

Fiscalía de Puebla inicia carpeta de investigación por perro arrastrado en San Felipe Xochiltepec

Derivado del video difundido en redes sociales donde se muestra a un ser sintiente arrastrado por una patrulla a la vista de la comunidad de San Felipe Xochiltepec, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició la investigación correspondiente.

Como parte de las indagatorias, se han desplegado actos de investigación para esclarecer lo ocurrido. Se localizó al canino, al cual se le practicó la exhumación y la necropsia de ley, a fin de establecer con precisión la causa de su muerte.

Se está en espera de la emisión del dictamen pericial correspondiente, el cual aportará elementos técnicos y científicos determinantes para el avance de la investigación.

Se trabaja para tener la plena identificación e individualización de los probables responsables, con el objetivo de fincar las responsabilidades conforme a derecho.

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Con información de N+

JAPR