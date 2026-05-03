Un Hombre Murió por Impactos de Bala Afuera de una Tortillería en Puebla

La tarde de este domingo 3 de mayo se reportó un ataque armado en inmediaciones del Mercado Morelos de la ciudad de Puebla, que dejó como saldo un hombre muerto.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima era un hombre al que le dispararon a quemarropa y terminó inconsciente afuera de la Tortillería 10 de Mayo, ubicada en la calle 44 Norte.

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Investigan homicidio cerca del Mercado Morelos de Puebla hoy 3 de mayo

Policías Municipales acudieron al punto y acordonaron las calles de la Colonia 10 de Mayo para recabar indicios y resguardar la escena para la llegada del persona del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo.

Catean Tortería de Misiones de San Francisco y Colocan Sellos

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del hombre que murió derivado de un presunto ataque directo con arma de fuego.

La zona se mantiene bajo resguardo de las autoridades para investigar el móvil del crimen.

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Con información de N+

JAPR