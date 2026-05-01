Sujetos Matan a Golpes a una Persona en un Negocio de la Ciudad de Puebla

Este viernes 1 de mayo de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 23 años de prisión contra Gabriel Vladimir “N” y Sergio Michelle “N” por el delito de homicidio calificado cometido en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades los hoy sentenciados formaban parte de un grupo de sujetos que golpeó hasta la muerte a una persona en un negocio de la capital poblana.

Noticia relacionada: Localizan Sin Vida a Hombre Reportado como Desaparecido en Tlaxcala; Tenía Impactos de Bala

Sujetos asesinan a golpes a una persona dentro de un negocio de la ciudad de Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el 26 de mayo de 2022, la víctima se encontraba en inmediaciones de un establecimiento comercial en la capital del estado, cuando fue interceptada por varias personas, quienes lo agredieron físicamente y con objetos, provocando lesiones de gravedad que derivaron en la pérdida de la vida.

En cuanto a la mecánica, se estableció que los agresores actuaron de manera conjunta, utilizando violencia directa y aprovechando una condición de superioridad numérica; tras la agresión, abandonaron a la víctima en la vía pública.

La intervención de testigos y el análisis de diversos elementos de prueba permitieron identificar a los responsables y robustecer la investigación ministerial.

Sentencian a Gabriel Vladimir “N” y Sergio Michelle “N” por homicidio en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró sentencia condenatoria en contra de Gabriel Vladimir “N” y Sergio Michelle “N”, responsables del delito de homicidio calificado, tras acreditarse su participación en los hechos mediante pruebas desahogadas en juicio.

Identifican a Dos de los Cuatro Cuerpos Hallados en Nicolás Bravo, Puebla

La autoridad judicial impuso a los sentenciados una pena de 23 años y nueve meses de prisión, además del pago por concepto de reparación del daño, sin conceder beneficios sustitutivos de la pena.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ